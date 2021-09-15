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أخبار
المؤتمر نت - وقفة تطالب برفع الحظر عن مطار صنعاء

وقفة احتجاجية تطالب برفع الحظر عن مطار صنعاء

المؤتمرنت -
وقفة احتجاجية تطالب برفع الحظر عن مطار صنعاء
نظم المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني وإدارة مطار صنعاء الدولي والحملة الدولية لفك الحصار عن المطار اليوم، وقفة احتجاجية بعنوان "انقذوا أرواح المسافرين من القتل بفتح مطار صنعاء الدولي".

وفي الوقفة التي أقيمت أمام مطار صنعاء الدولي، طالب المشاركون بسرعة فتح المطار لاستقبال كافة الرحلات المدنية دون قيد أو شرط، لإنقاذ حياة المرضى وعودة المغتربين والعالقين في بلاد المهجر.

واستنكروا الجريمة البشعة التي تعرض لها المغترب عبدالملك السنباني أثناء عودته من مطار عدن على أيدي مرتزقة العدوان.

ورفع المشاركون، صور الضحايا والمختطفين والمرضى من الأطفال وكبار السن الذين لقوا حتفهم لعدم قدرتهم على السفر وتعرضهم للتقطع والنهب والقتل في المحافظات المحتلة التي تعاني انفلاتاً أمنياً.

وخلال الوقفه أكد نائب وزير الإعلام فهمي اليوسفي، أن إغلاق مطار صنعاء الدولي جريمة حرب بحق الشعب اليمني بأكمله.

وقال" حقنا في الإنسانية يقتضي أن يفتح مطار صنعاء حسب ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمنع استهداف المطارات وإغلاقها".

وأشار إلى أن الآلاف من اليمنيين يموتون جراء الحصار الجوي والبري والبحري المفروض من قبل تحالف العدوان الذي استهدف البشر والحجر والشجر.

بدوره جدد مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، التأكيد على جهوزية المطار الفنية والتشغيلية لاستقبال الرحلات المدنية وفقا للشروط والمتطلبات المعمول بها في المطارات الدولية.

وقال "لا يوجد أي مبرر لإغلاق مطار صنعاء الدولي".. مؤكدا أن المطار آمن وكادره الوظيفي يعمل بمهنية طبقا للاشتراطات الدولية.

وأشار الشايف إلى أن الجريمة التي تعرض لها السنباني، كشفت الوجه القبيح لتحالف العدوان ومليشياته.

فيما استعرض نائب رئيس الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء عبدالرحمن الحوثي، الجهود التي تبذلها الحملة خارجيا عبر الجاليات اليمنية لإيصال مظلومية الشعب اليمني للرأي العام العالمي والدعوة لرفع الحظر عن المطار.

بدوره اعتبر رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو رجال، فتح مطار صنعاء من الضروريات القصوى لحماية المواطنين من القتل والنهب والاختطافات وإنقاذ المرضى والأطفال.

وأكد بيان صادر عن الوقفة، ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي دون قيد أو شرط أمام كافة الرحلات المدنية والإنسانية والاغاثية.

وأدان البيان الجريمة التي تعرض لها الشاب عبدالملك السنباني واختطاف الطلاب اليمنيين العائدين إلى الوطن والمئات من الجرائم المماثلة في المناطق المحتلة.. مطالبا بمحاكمة قتلة عبدالملك السنباني وإطلاق جميع المختطفين.

ودعا البيان، الجاليات اليمنية والأحرار في العالم، إلى التحرك الجاد والعمل على رفع الحظر على مطار صنعاء الدولي.








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