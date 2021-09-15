المؤتمرنت -

دولة عربية تعتزم تخفيض رواتب الموظفين

تعتزم الحكومة الكويتية خفض رواتب بعض الأجهزة والهيئات الحكومية بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة، وذلك في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف.



ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مسؤولة، قولها: إن وزارة المالية وصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين 30 في المائة و50 في المائة.



وأضافت المصادر: "تم الاتفاق أيضا على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في جهاز حماية المنافسة، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز".



وتأتي تلك القرارات في إطار خطط التقشف وتقليص المصاريف، التي تنتهجها الحكومة الكويتية، حيث ترفض الحكومة السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق.



وباشرت عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التي حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.



ومن المتوقع ألا يقف تقليص الإنفاق عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها.

