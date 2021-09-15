المؤتمرنت -

الشيخ العفيفي : مقتل السنباني تعبئة خاطئة مشبعة بالتعصب الجهوي والمناطقي

عبّر وكيل محافظة لحج الشيخ قاسم عبدالرحمن العفيفي، عن ادانته واستنكاره الشديد لمقتل الشاب عبدالملك السنباني في نقطة عسكرية بمحافظة لحج اثناء عودة من بلد الاغتراب إلى اليمن .



واعتبر الشيخ قاسم العفيفي إعتقال وتعذيب ومقتل السنباني بتلك الوحشية المفرطة، جاء نتيجة تعبئة خاطئة مشبعة المشبعة بالتعصب الجهوي والمناطقي ، والذي تمارسه مليشيات القتل والارهاب ، التي اتت بها قوى العدوان لتمارس بطشها وجرائمها بشكل مستمر بحق كل ابناءالوطن دون تمييز.



مشيراً إلى أن مقتل السنباني يأتي ضمن مسلسل جرائم مستمر ذهب ضحيته المئات " ممن تم اعتقالهم من النقاط أو من داخل شوارع المدن واخفائهم في سجون سرية أو قتلهم بتلك الوحشية".



وتقدّم وكيل محافظة لحج بصادق العزاء لاسرة الشاب السنباني واهله ومحبيه، مطالباً قبائل الصبيحة بادانة الجريمة الشنعاء والقبض على الجناه وتقديمهم للقصاص ، وحماية الطريق العام وضمان امن وسلامة المسافرين.



كما طالب كل المنظمات الحقوقية والمدنية والسياسية في محافظة لحج وعدن بادانة الجريمة والتضامن مع اولياء دم الشهيد السنباني" حتى تأخذ العدالة مجراها بالقبض على كل الجناة".

