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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة .

توقعات بهطول امطار رعدية على 4 محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول امطار رعدية على 4 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب والضالع.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة وحضرموت وغرباً إلى الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.

وأفاد المركز بأنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات ريمة، المحويت، حجة، غرب ذمار، جنوب غرب صنعاء و غرب صعدة, و الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحاذية له.

كما توقع استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة التي تصل سرعتها إلى أكثر من 30 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية حفاظاً على سلامتهم.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر سائقي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتكوّن الشابورة المائية أو الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.

ونبه أيضاً، مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ولفت المركز إلى أن أمطاراً متفاوتة الشدة هطلت خلال الــ24 ساعة الماضية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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