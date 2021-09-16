المؤتمرنت -

ناطق الجيش يكشف عن عملية عسكرية كبرى

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أنه سيتم الكشف غداً الجمعة عن تفاصيل إحدى أكبر العمليات العسكرية والضربات التي استهدفت العمق السعودي والداخل اليمني.



وأوضح العميد سريع في بيان له ، أن القوات المسلحة ستعقد مؤتمراً صحفياً عند الثالثة عصر غد الجمعة، تكشف فيه عن تفاصيل إحدى أكبر العمليات العسكرية مع مشاهد توثق كامل تفاصيل المعركة.



وذكر أن المؤتمر سيكشف أيضاً تفاصيل الضربات الصاروخية والطيران المسير في العمق السعودي والداخل اليمني، وتفاصيل أخرى أكثر أهمية.

