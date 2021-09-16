المؤتمرنت -

رصد 281 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 281 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و28 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 214 قذيفة و228 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشارت إلى أن من بين الخروقات 16 غارة لطيران تجسسي على الدريهمي والجاح والفازة والجبلية والتحيتا وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و15 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والجاح والفازة وحيس والدريهمي والجبلية.