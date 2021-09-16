المؤتمرنت -

الدرة يحث على تحديث وتطوير مصانع الإسمنت

اطّلع وزير الصناعة والتجارة، عبد الوهاب يحيى الدرة، على سير العمل في مصنع إسمنت باجل بمحافظة الحديدة.



واستمع الوزير الدرة، خلال الزيارة، من رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، قاسم الوادعي، ومدير مصنع إسمنت باجل المهندس فيصل العريقي إلى شرح حول مستوى الأداء والإنجاز في المصنع الذي يتم بأيادٍ يمنية .. لافتاً إلى الخطط التطويرية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في مصانع الإسمنت.



وأشاد وزير الصناعة بجهود المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، وكذا الكوادر الوطنية التي تعمل من أجل استعادة تشغيل المصنع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكد استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات، وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل في مصنع باجل ومصانع الإسمنت الأخرى، والعمل على حماية هذه الصناعة، وتمكينها من البقاء والنمو وزيادة الإنتاج.



وحثّ على التحديث والتطوير المستمر في مصانع الإسمنت الحكومية، لمواكبة المنافسة، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.



وثمّن اهتمام وتشجيع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ للصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية، وتشغيل الأيادي العاملة، وتوفير مادة الإسمنت محلياً بدلا عن الاستيراد.