المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج يحيى الشرادي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج يحيى محمد احمد الشرادي، عن عمر ناهز الـ80 عاماً قضى جله في خدمة مجتمعه ووطنه.



وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ محمد يحيى محمد الشرادي عضو المجلس المحلي بمديرية عنس، واخوانه وكافة آل الشرادي بمحافظة ذمار في هذا المصاب الأليم.



وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ونهجه الخيري تجاه أبناء المجتمع وسعيه في معالجة العديد من القضايا القبلية وإصلاح ذات البين.. سائلاً الله الكريم ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب اهله وذويه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنا إليه راجعون “