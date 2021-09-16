المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الأكاديمي أحمد الكبسي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ الدكتور أحمد محمد الكبسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء - نائب رئيس الجامعة سابقاً، بعد مسيرة أكاديمية وسياسية زاخرة بالعطاء في خدمة الوطن.



وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد الدكتور الكبسي وإسهامه في خدمة الوطن كأستاذ جامعي عرف بانتمائه الكبير لوطنه وعطائه الأكاديمي تجاه طلبة الجامعة في العلوم السياسية، وبصماته الرائدة في المجال الإداري أثناء شغله منصب نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية، وكذا رئيس الجمعيتين العربية واليمنية للعلوم السياسية، كما كان عضواً نشطاً وفاعلاً في المؤتمر الشعبي العام من خلال عضويته باللجنة الدائمة الرئيسية.



وأكد أبوراس أن الوطن خسر برحيله شخصية سياسية مميزة وأكاديمياً بارزاً وكفؤاً، كما خسر المؤتمر الشعبي العام، أحد قياداته الأوفياء الثابتين على مبادئهم وقيمهم الأصيلة.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لنجل الفقيد إبراهيم أحمد الكبسي، وباقي أفراد الاسرة وكافة آل الكبسي وزملائه في جامعة صنعاء بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.



وابتهل الشيخ صادق إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".