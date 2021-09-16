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المؤتمر نت - نجح فريق طبي في مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، اليوم، في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة أنجبت توأماً سيامياً ملتصقاً من الصدر والبطن

حالة نادرة.. ولادة توأم أنثى سيامي في صنعاء

المؤتمرنت -
حالة نادرة.. ولادة توأم أنثى سيامي في صنعاء
نجح فريق طبي في مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، اليوم، في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة أنجبت توأماً سيامياً ملتصقاً من الصدر والبطن.

وأوضحت أخصائية النساء والولادة رئيس الفريق الذي أجرى العملية الدكتورة عذبة البرطي، أن حالة الأم (28 عاماً)، مستقرة، واكتشفت حملها بتوأم سيامي إناث في بداية الشهر السابع من الحمل.

وأشارت إلى أن الحمل كان طبيعياً ومستقراً، ولا تعاني الأم من أي أمراض مزمنة.

وبيّنت الدكتورة البرطي أن التوأم السيامي تمتلكان رأسين وعمودين فقريين، وبطن، وثلاث أرجل، وثلاث أيدٍ، ويبلغ وزن كل واحدة منهما كيلو و800 جرام، وهما في حالة حرجة على أجهزة التنفس الصناعي في قسم الحضانة، وتحتاجان للرعاية الطبية الفائقة لضمان بقائهما على قيد الحياة.

فيما أكدت مديرة عام المستشفى، الدكتورة ندى الوجمان، أن المستشفى قدم الرعاية الطبية اللازمة للتوأم السيامي، وتم وضعهما في الحضانة وحالتهما حرجة.. مشيدة بجهود الفريق الطبي، ونجاح العملية القيصرية.

وأوضحت أن ولادة التوأم السيامي تعتبر الحالة الثانية في المستشفى بعد ولادة أربعة توائم ذكور العام 2019، اثنان منهما كانا ملتصقين تُوفيا بعد الولادة مباشرة.

وطالبت الدكتورة الوجمان الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإنسانية، بالضغط والتدخل العاجل لسرعة فتح مطار صنعاء الدولي، ورفع الحصار الذي تفرضه دول العدوان على اليمن، للتخفيف من معاناة آلاف المرضى، ومنها حالة التوأم السيامي.








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