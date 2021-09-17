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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد بن أحمد الكيال، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء الوطني

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج أحمد الكيال

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج أحمد الكيال
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد بن أحمد الكيال، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء الوطني.

وأشاد أمين عام المؤتمر في برقيته بمناقب الفقيد الراحل واسهاماته المشهودة تجاه الوطن والمجتمع ونهجه الإنساني في إصلاح ذات البين.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته للأستاذ حميد احمد الكيال نائب مدير الغرفة التجارية، وإخوانه وكافة آل الكيال بمحافظة عمران في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.








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