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المؤتمر نت - يعتبر الأناناس من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، كما يعد علاجاً فعالاً لكثير من الأمراض، وذلك بفضل احتوائه على الكثير من الفيتامينات، والمعادن والألياف الهامة للجسم

عصير سحري.. يحارب السعال المزمن وانتفاخ البطن

المؤتمرنت -
عصير سحري.. يحارب السعال المزمن وانتفاخ البطن
ينصح خبراء الصحة والتغذية بعصير الأناناس، الذي يعد علاجاً فعالاً لمحاربة السعال المزمن وانتفاخ البطن، حسب ما ذكر موقع "فرست فور وومن".

وقال المصدر إن عصير الأناناس يحتوي على إنزيم يسمى "البروميلين"، الذي يتميز بخصائص قوية مضادة للالتهابات، إلى جانب نسبة عالية من "فيتامين سي".

وأوضح المصدر أن هذا المزيج من الفوائد يساعد على قتل البكتيريا الموجودة في الحلق وتخفيف المخاط في الرئتين أو الجيوب الأنفية.

وكشف "فرست فور وومن" أن إنزيم "البروميلين" يخفف كذلك انتفاخ البطن، حيث أن نصف كوب من عصير الأناناس يمكن أن يخفض عسر الهضم بنسبة 55 في المئة.

ويقول باحثو جامعة كونيتيكت الأميركية إن مادة البروميلين "تعمل على تسريع عملية هضم البروتينات والدهون لتفريغ المعدة بشكل أسرع".

كما للبروميلين القدرة على تنظيف المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة، إلى جانب استخدامه كمضاد للتجاعيد، ومساعدة على إنتاج البشرة لمادة الكولاجين.

يحتوي عصير الأناناس على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في منع الجذور الحرة المسبّبة للسرطان، لا سيما سرطان الجلد، ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تحفّز بناء الكولاجين في البشرة فتقلّ التجاعيد وعلامات التقدّم في السن.








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