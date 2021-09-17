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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من المناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد يكشف حالة الطقس لـ24 ساعة مقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يكشف حالة الطقس لـ24 ساعة مقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من المناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على مناطق من الهضاب الداخلية وأجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ، غرب ذمار، غرب صنعاء ،غرب عمران ،المحويت وحجة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وعلى أجزاء من المرتفعات الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية والشرقية لمحافظات المهرة، حضرموت ،شبوة وأبين.

وأشار إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه السائقين في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.








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