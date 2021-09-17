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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج احمد عبدالله الخاشب، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة أحمد الخاشب

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة أحمد الخاشب
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج احمد عبدالله الخاشب، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد انور احمد عبدالله الخاشب وإخوانه وكافة آل الخاشب بمديرية مبين محافظة حجة بمصابهم الأليم.

ونوه بإسهامات الفقيد الانسانية والاجتماعية وجهده الحيوي في إصلاح ذات البين.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “








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