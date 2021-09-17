المؤتمرنت -

قصف سعودي يوقع شهيد و7 جرحى في صعدة

واصلت قوات العدو السعودي اليوم عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، مسجلةً المزيد من الضحايا المدنيين.



وأوضح مصدر أمني أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف منطقة "الرقو" في مديرية منبه، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين.



وذكر المصدر أن مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، فيما شن الطيران غارة على مركز المديرية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، و5 غارات على مديرية سحار.