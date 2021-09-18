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المؤتمر نت - أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاماً،

وفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

المؤتمرنت -
وفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة
أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاماً، بحسب روسيا اليوم.

وكان بوتفليقة الرئيس السابع للبلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1962، وتولى رئاسة الجزائر سنة 1999 بعد قرابة عقدين قضاهما بعيدا عن الحكم في بلاده.

في أبريل 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، حيث حصل على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين بينما لم يحصل بن فليس إلا على 6.42 في المئة.

وفي أبريل 2009، أعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة بأغلبية 90.24 في المئة، وجاء ذلك بعد تعديل دستوري سنة 2008 ألغى حصر الرئاسة في ولايتين فقط، ما لقي انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

استقال بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بعد أشهر من احتجاجات واسعة على توليه فترة رئاسية خامسة.

ببقائه ما يقارب 20 عام في الحكم، من 1999 حتى 2019، يعتبر الرئيس الأطول حكما للجزائر.








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