المؤتمرنت -

صنعاء.. حملة لتطبيق قرار بيع رغيف الخبز بالكيلو

تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ حملة ميدانية واسعة في العاصمة صنعاء والمحافظات لتطبيق قرار بيع رغيف الخبز بكافة أشكاله بالكيلو جرام، ومراقبة تطبيق القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن قطاع التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة.



وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة أن النزول سيتم تدشينه من قِبل أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، وسيشمل كافة الأفران والمخابز ومنافذ البيع، لإلزامهم بتطبيق القرار وتوفير الميازين.



وأشار إلى أن النزول سيتضمّن الرقابة على تطبيق القائمة السعرية الجديدة، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.



وأكد اهتمام الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة، بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية، وحماية المواطن من كل أنواع الاستغلال. وأشاد بتعاون وزارة الإدارة المحلية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات في ضبط الأسعار، وحماية المستهلك.



وأكد وزير الصناعة والتجارة أنه تم تكليف غرفة العمليات الرئيسية، وغرف العمليات في المكاتب، لمتابعة النزول الميداني، واستقبال التقارير اليومية، وتلقي البلاغات والشكاوى عبر التطبيق الإلكتروني والرقم المجاني "١٧٤".



وأهاب بوسائل الإعلام دعم جهود الوزارة والسلطات المحلية، ونشر ثقافة البيع والشراء لرغيف الخبز بالوزن، لما لذلك من أهمية في الحد من التلاعب وحماية المستهلك.



كما دعا الوزير الدرة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية في أوزان الرغيف، والمخالفات للقائمة السعرية.



يُشار إلى أنه تم تحديد سعر الكيلو جرام للخبز، في أمانة العاصمة ومحافظه الحديدة، ب ٤٠٠ ريال للمخابز الآلية، و450 ريالا للأفران الشعبية، وبقية المحافظات ٤٥٠ ريالا للأفران الآلية، و500 ريال للأفران الشعبية.*سبانت

