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المؤتمر نت - النواب يبارك انتصارات عملية "البأس الشديد"

النواب يبارك انتصارات عملية "البأس الشديد"

المؤتمرنت -
النواب يبارك انتصارات عملية "البأس الشديد"
بارك مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، الانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية "البأس الشديد" مؤخراً.

وحيّا نواب الشعب صمود الأبطال الأسطوري رغم تعرّضهم لأكثر من 3290 غارة، شنها تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات، في محاولات بائسة لإعاقة تقدّم أبطال الجيش واللجان الشعبية، إضافة إلى استهداف المدنيين في المناطق الحرة.

وأشادوا بالملاحم البطولية التي يسطرها المرابطون في الجبهات، ومعهم أبناء الشعب اليمني من قبائل اليمن والأحرار .. مثمنين دور أبناء القبائل الأحرار في محافظة مأرب في مواجهة قوى العدوان وأدواتهم.

كما حيّا نواب الشعب الأبطال من منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية، ورجال القبائل المرابطين في مختلف الجبهات، على ما يحققونه من انتصارات، وتضحيات في الدفاع عن الوطن وسيادته، والتصدي للغزاة والمحتلين وأدواتهم.

وشدوا على أيادي المرابطين في الجبهات تحقيق المزيد من الانتصارات حتى تحرير كامل الجزر والمياه والتراب اليمني، واستعادة كافة المناطق اليمنية المحتلة.

وخلال هذه الجلسة، وقف نواب الشعب أمام عدد من القضايا العامة، ومنها زيادة معاناة المواطنين، جراء استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية، وما تشهده الأسواق من زيادة وتفاوت في أسعار السلع الغذائية والدوائية، ما يتطلب تكاتف المزيد من الجهود، وتفعيل الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار، وبما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطن، والتخفيف من معاناته.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان عن زيارتها للإصلاحية المركزية لجهاز الأمن والمخابرات.

تضمّن التقرير تفاصيل ما شاهدته اللجنة من خدمات مقدّمة لنزلاء الإصلاحية من واقع اطلاعها على أوضاعهم، والخدمات الملبية لاحتياجاتهم، والحقوق التي كفلها القانون.

وأكد التقرير ضرورة تعميم هذه التجربة على بقية الإصلاحيات المركزية في عموم المحافظات .. مشيراً إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار مطالب النزلاء.

وأكد نواب الشعب، في سياق نقاشهم للتقرير، أهمية تحسين وضع الإصلاحيات، لما من شأنه إعادة تأهيلهم، بما يضمن حصولهم على أعمال تُسهم في تحسين مستواهم المعيشي.

وحثوا على الاهتمام بمطالب بعض النزلاء من الأسرى، ومنها رفضهم تبادلهم مع دول العدوان.

وكان مجلس النواب استمع من عضو المجلس عضو لجنة الحريات، أحمد سيف حاشد، إلى أسباب تحفّظه على ما ورد في تقرير اللجنة.

وخلال الجلسة، أقرّ مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، وعضوية ممثلين عن كل لجنة، لاستلام ردود اللجان الدائمة على الردود المقدمة من الجانب الحكومي، كل لجنة فيما يخصها، وتقديم ذلك إلى المجلس في تقرير شامل، ليتسنّى طلب الجانب الحكومي لمناقشتها.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقرّه. وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.








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