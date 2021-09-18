السبت, 18-سبتمبر-2021 الساعة: 08:11 م - آخر تحديث: 07:55 م (55: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
إفلاس‮ ‬وحقد‮ ‬دفين‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
أخبار
المؤتمر نت - نفذت النيابة العامة اليوم حكم القصاص الشرعي بحق تسعة من أعضاء خلية "تحالف العدوان " المتورطين في جريمة اغتيال

النيابة تنفذ القصاص بحق 9 من المدانين باغتيال الصماد

المؤتمرنت -
النيابة تنفذ القصاص بحق 9 من المدانين باغتيال الصماد
نفذت النيابة العامة اليوم حكم القصاص الشرعي بحق تسعة من أعضاء خلية "تحالف العدوان " المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في 19 أبريل 2018م.

جرى التنفيذ في ميدان التحرير بأمانة العاصمة رميا بالرصاص، بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج ، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نفذ الإعدام بحضور أولياء الدم، بعد تلاوة رئيس النيابة الجزائية بمحافظة الحديدة القاضي وضاح القرشي مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى الحكم - المؤيد من المحكمة العليا والشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بمحافظة الحديدة - الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالحديدة في الـ 24 من أغسطس2020م والقاضي بإدانة 16 متهماً، بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حداً وقصاصاً وتعزيراً.



وقد شمل حكم الشعبة الجزائية، مصادرة جميع ممتلكات المحكوم عليهم وإلزامهم بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف.

وكانت الشعبة الجزائية أقرت في حكمها بقبول الطعون الجزئية، المقدّمة من النيابة العامة وأولياء دم المجني عليهم شكلاً، وإلغاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه، المتعلقة بعدد من المتهمين الأجانب الفارين من وجه العدالة، وكذا تعديل الفقرة التاسعة من منطوق الحكم الابتدائي بقبول الطلب بشأن التصدّي لمتهمين آخرين، وتحريك الدعوى الجزائية بشأنهم، والتصرف فيها طبقا لأحكام الشرع والقانون.

يشار إلى أن المدانين في هذه القضية بجرائم القتل والتخابر، هم : محمد بن سلمان آل سعود، محمد بن زايد آل نهيان، عبدربه منصور هادي، علي محسن صالح الأحمر، أحمد عبيد بن دغر، محمد علي المقدشي، طارق محمد عبدالله صالح.

وقد عبرت جموع المواطنين التي شهدت تنفيذ الحكم بينهم قيادات كبيرة، عن ارتياحهم بتطبيق شرع الله بحق قتلة الشهيد الرئيس الصماد ومرافقيه أمين أحمد حمود سمنان وأمين حسين علي الرشاء وعبدالباري محمد علي مناع وعلي عبدالخالق درهم كثير وصالح يحيى أحمد شريان الهمداني وعبد الكريم عبدالوهاب محمد شرف الدين.
وغطت العديد من وسائل الإعلام هذا الحدث، فيما كانت أجهزة الأمن تقوم بدورها في تأمين ساحة الإعدام ومحيطها إلى جانب تنظيم حركة السير في عملية منظمة ومنسقة مع النيابة العامة.

الرئيس الشهيد صالح علي محمد الصماد في سطور

- ولد في بني معاذ مديرية سحار محافظة صعدة بتاريخ 6 يوليو 1979 ميلادية .

- حاصل على شهادة البكالوريوس علوم قرآن كلية التربية بصعدة جامعة صنعاء.

- انطلق في المسيرة القرآنية من بداياتها الأولى وشد الرحال إلى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وسمع منه الدروس والمحاضرات .

- كان حافظًا للقرآن الكريم عن ظهر قلب ومحاضرا بليغا وأديبًا وشاعرا ومثقفا واسع الاطلاع ومستوعبًا للثقافة القرآنية فكرا وسلوكا وتطبيقا.

- تولى الكثير من المسؤوليات الكبيرة والأعمال الجهادية المهمة في أنصار الله.

- دخل الحياة السياسية عندما كلفه السيد القائد برئاسة المجلس السياسي لأنصار الله بعد ثورة 21 من سبتمبر 2014.

- كما شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية اليمنية في 24/9/2014م.

- كان أحد مهندسي الاتفاق بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهم، والذي تم بموجبه تشكيل المجلس السياسي الأعلى .

- انتخب المجلس السياسي الأعلى الشهيد صالح الصماد رئيسا للمجلس بتاريخ 6/ 8/2016م.

- تسلم الرئاسة بعد أدائه اليمين الدستورية في مجلس النواب بتاريخ 14/8/2016م.

- وضعته دول العدوان المطلوب الثاني على لائحة الاستهداف.

- أطلق مشروعه لبناء الدولة اليمنية العادلة تحت شعار (يد ٌ تحمي، ويد تبني، في ساحة السبعين في الذكرى السنوية الثالثة للعدوان 26/3/2018م.

- استشهد بغارة جوية في جريمة اغتيال سياسية ظهر يوم الخميس بتاريخ 3 شعبان 1439هـ، الموافق 19/4/2018م في مدينة الحديدة.

- متزوج ولديه أربعة أولاد وابنتين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: العندليب كاد يتسبب بطلاق فيفي عبده
عربي ودولي: زلزال قوي يضرب مدينة امريكية
علوم وتقنية: كيفية حماية طفلك من الإصابة بكورونا ؟
ثقافة: كيف كانت انطلاقة أم كلثوم ومتى قدمت أولى حفلاتها؟
رياضة: ميسي يحصل على 110 ملايين يورو في 3 مواسم
محافظات: بدء علاج مرضى سوء التغذية بصنعاء
فنون ومنوعات: اتهام امرأة أربعينية بقتل بناتها الثلاث
عربي ودولي: وفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة
علوم وتقنية: أغذية تخفض الكوليسترول في الدم طبيعياً
أخبار: صنعاء تزف بشرى للمعلمين.. الاثنين صرف الحوافز
عربي ودولي: السودان.. محتجون يعزلون الخرطوم
رياضة: برشلونة يكشف حجم خسائره
أخبار: كوفيد طويل الأمد غير شائع لدى الأطفال
أخبار: العدوان يجدد غاراته الإجرامية على مأرب
فنون ومنوعات: يقتل والده ويعيش بجانب جثته
علوم وتقنية: كيف نتجنب الشيب المبكر؟
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الخاشب
أخبار: 272 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: عمل تخريبي يخرج خدمات الاتصالات والانترنت
أخبار: سريع يكشف تفاصيل عملية ”البأس الشديد"
اقتصاد: استقرار أسعار النفط
أخبار: وفاة امرأة وطفلين بصاعقة رعدية في ريمة
عربي ودولي: الصحة العالمية: تفشي فيروس "ماربورغ"
أخبار: الأرصاد يكشف حالة الطقس لـ24 ساعة مقبلة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021