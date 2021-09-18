السبت, 18-سبتمبر-2021 الساعة: 09:42 م - آخر تحديث: 09:41 م (41: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
إفلاس‮ ‬وحقد‮ ‬دفين‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
أخبار
المؤتمر نت - تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة والسريعة ذات الفوائد الكبيرة، حيث يتم تقديمها غالبا إلى جانب بعض المشروبات الساخنة والباردة وتقدم للضيوف

تعرف على أفضل المكسرات لمحاربة الالتهابات

المؤتمرنت -
تعرف على أفضل المكسرات لمحاربة الالتهابات
تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة والسريعة ذات الفوائد الكبيرة، حيث يتم تقديمها غالباً إلى جانب بعض المشروبات الساخنة والباردة وتقدم للضيوف.

وتتميز المكسرات بأنها لذيذة وصحية ويمكن تناولها ببساطة أثناء التنقل والرحلات وخلال فترات العمل الشاق، حيث لا تحتاج إلى وقت لتحضيرها وسهلة الحمل.

وتقدم العديد من المكسرات فوائد غذائية كبيرة جدا بالإضافة إلى نكهتها الميزة، مثل الكاجو الذي له فوائد جيدة جدا على القلب والضغط، وتقدم بعض المكسرات فوائد مضادة للأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات. حيث تساعد مضادات الأكسدة في حمايتنا من الإجهاد التأكسدي، وهو الأمر الذي يساهم بتدمير الخلايا ويؤجج الالتهاب.

أفضل المكسرات لمحاربة الالتهابات
سلط المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية تحت عنوان (المكسرات رقم 1 لمحاربة الالتهاب)، الضوء على أحد المكسرات الشائعة جدا، حيث أكد الخبراء أنها تلعب دورا رئيسا في محاربة الالتهاب.

ونقلت المجلة عن خبيرة التغذية الأمريكية الشهيرة، تمار صموئيل (Tamar Samuels)، الحاصلة على عدة شهادات علمية في مجال الصحة والتغذية، المؤسسة والشريكة لمركز "Culina Health"، التي أكدت أن الجوز هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بالتأثيرات المضادة للالتهاب.

وتعتبر ثمرة الجوز، بمثابة ثمرة قابلة للأكل تنتمي لإحدى أشجار من جنس الجوزيات، خاصة الجوز الفارسي الجوز الملكي، لكن ثمرتها الجافة تصنف كمكسرات.

مركب سحري في الجوز يقدم فوائد رائعة
وبحسب الخبيرة صموئيل: "ما يميز الجوز عن باقي المكسرات أنه يحتوي على أعلى نسبة ALA (حمض ألفا لينولينيك)، وهو من أصناف أحماض أوميغا 3 الدهنية، ولهذا المركب تأثيرات قوية جدا مضادة للالتهابات".

بالإضافة إلى ذلك، توضح الخبيرة أن "الجوز هو أيضا مصدر غني جدا بالفيتامينات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين هـ والمغذيات النباتية الأخرى مثل الأحماض الفينولية والعفص والفلافونويدات".

دراسة جديدة تؤكد حقيقية ذهبية
سلطت الخبيرة الضوء على دراسة جديدة تؤكد أقولها، حيث لا توجد الكثير من الدراسات حول علاقة الجوز بمحاربة الالتهاب.

ووجدت دراسة حديثة منشورة في مجلة "sciencedirect" نقلته "سبوتنيك"، أن "تناول الجوز يوميا يقلل من تركيزات العديد من المؤشرات الحيوية الالتهابية".

الجوز مفيد جداً مع بعض الأطعمة
نوهت الخبيرة إلى أن مزج الجوز مع اللوز والكرز المجفف وقطع صغيرة من الشكولاتة الداكنة (بنسبة 72% من الكاكاو) في كيس صغير وتناوله عند الشعور بالجوع ينتج جرعة رائعة من مضادات الالتهاب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: سيتي يتعثر.. وأرسنال يفوز على بيرنلي
رياضة: ليفربول يعبر كرستال بالاس بثلاثية
عربي ودولي: هايتن: أصبح لروسيا قوة عسكرية لا تصدق
فنون ومنوعات: العندليب كاد يتسبب بطلاق فيفي عبده
عربي ودولي: زلزال قوي يضرب مدينة امريكية
علوم وتقنية: كيفية حماية طفلك من الإصابة بكورونا ؟
أخبار: استشهاد 7 مواطنين بغارة للعدوان في شبوة
ثقافة: كيف كانت انطلاقة أم كلثوم ومتى قدمت أولى حفلاتها؟
رياضة: ميسي يحصل على 110 ملايين يورو في 3 مواسم
محافظات: بدء علاج مرضى سوء التغذية بصنعاء
فنون ومنوعات: اتهام امرأة أربعينية بقتل بناتها الثلاث
أخبار: صنعاء.. حملة لتطبيق قرار بيع الخبز بالكيلو
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة
عربي ودولي: وفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة
علوم وتقنية: أغذية تخفض الكوليسترول في الدم طبيعياً
أخبار: قصف سعودي يوقع شهيد و7 جرحى بصعدة
أخبار: صنعاء تزف بشرى للمعلمين.. الاثنين صرف الحوافز
عربي ودولي: السودان.. محتجون يعزلون الخرطوم
رياضة: برشلونة يكشف حجم خسائره
أخبار: كوفيد طويل الأمد غير شائع لدى الأطفال
أخبار: العدوان يجدد غاراته الإجرامية على مأرب
فنون ومنوعات: يقتل والده ويعيش بجانب جثته
علوم وتقنية: كيف نتجنب الشيب المبكر؟
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الخاشب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021