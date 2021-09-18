السبت, 18-سبتمبر-2021 الساعة: 11:13 م - آخر تحديث: 10:55 م (55: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
إفلاس‮ ‬وحقد‮ ‬دفين‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
أخبار
المؤتمر نت - أكد باحثون أمريكيون أن الاستماع إلى الموسيقى لمدة 30 ثانية على الأقل يرتبط بانخفاض وتيرة اندفاعات نشاط الدماغ لدى الأشخاص المصابين بالصرع

دراسة: سماع الموسيقى يقي من نوبات الصرع

المؤتمرنت -
دراسة: سماع الموسيقى يقي من نوبات الصرع
أكد باحثون أمريكيون أن الاستماع إلى الموسيقى لمدة 30 ثانية على الأقل يرتبط بانخفاض وتيرة اندفاعات نشاط الدماغ لدى الأشخاص المصابين بالصرع.

تم بالفعل إثبات تأثير الموسيقى على الأشخاص المصابين بالصرع باستخدام التخطيط الكهربائي للدماغ، وفق مقال نشر في مجلة "Scientific Reports".

قام العلماء في كلية دارتموث في نيويورك بقياس النشاط الكهربائي لأدمغة 16 بالغ من الأشخاص المصابين بالصرع والذين تم تشغيل مجموعة من المقاطع الموسيقية التي تتراوح مدتها من 15 إلى 90 ثانية، بما في ذلك موسيقى البيانو.

اتضح أن موسيقى البيانو لمدة 30-90 ثانية مرتبطة بانخفاض 66.5% من وتيرة اندفاعات نشاط الدماغ لدى الأشخاص المصابين بالصرع بين المشاركين.

الأهم من ذلك كله، أثرت الموسيقى على الأجزاء اليمنى واليسرى من القشرة الأمامية للدماغ، وهي المناطق المسؤولة عن تنظيم ردود الفعل العاطفية. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن الاستماع إلى نهايات المقاطع الطويلة والمتكررة من (K448) زاد من النشاط الكهربائي الذي يُعتقد أنه يرتبط بالعواطف الإيجابية.

وفقًا للباحثين، فإن الاستماع إلى (K448) لأكثر من 30 ثانية قد يرتبط بتنشيط شبكات الخلايا العصبية التي تنظمها القشرة الأمامية المرتبطة بالعواطف الإيجابية. يُعتقد أنه يساعد في تقليل وتيرة الاندفاعات الكهربائية المرتبطة بالصرع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: إنتر يسحق بولونيا بسداسية بالدوري الإيطالي
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمية
رياضة: بايرن ميونخ يكتسح بوخوم بسباعية نظيفة
رياضة: رايو فايكانو يهزم خيتافي بالدوري الإسباني
رياضة: برينتفورد يهزم وولفرهامبتون بهدفين
رياضة: أتلتيكو مدريد يتعادل سلبياً مع بلباو
رياضة: سيتي يتعثر.. وأرسنال يفوز على بيرنلي
رياضة: ليفربول يعبر كرستال بالاس بثلاثية
عربي ودولي: هايتن: أصبح لروسيا قوة عسكرية لا تصدق
أخبار: النيابة تنفذ القصاص بحق 9 من المدانين باغتيال الصماد
فنون ومنوعات: العندليب كاد يتسبب بطلاق فيفي عبده
أخبار: النواب يبارك انتصارات عملية "البأس الشديد"
عربي ودولي: زلزال قوي يضرب مدينة امريكية
علوم وتقنية: كيفية حماية طفلك من الإصابة بكورونا ؟
أخبار: استشهاد 7 مواطنين بغارة للعدوان في شبوة
ثقافة: كيف كانت انطلاقة أم كلثوم ومتى قدمت أولى حفلاتها؟
رياضة: ميسي يحصل على 110 ملايين يورو في 3 مواسم
محافظات: بدء علاج مرضى سوء التغذية بصنعاء
فنون ومنوعات: اتهام امرأة أربعينية بقتل بناتها الثلاث
أخبار: صنعاء.. حملة لتطبيق قرار بيع الخبز بالكيلو
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة
عربي ودولي: وفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة
علوم وتقنية: أغذية تخفض الكوليسترول في الدم طبيعياً
أخبار: قصف سعودي يوقع شهيد و7 جرحى بصعدة
أخبار: صنعاء تزف بشرى للمعلمين.. الاثنين صرف الحوافز
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021