المؤتمرنت -

العاطفي للمرابطين بالجوف: فخورون بمواقفكم الشجاعة

أشاد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، بصمود وثبات أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والملاحم البطولية التي يسطرونها في جبهات الجوف.



وخاطب اللواء العاطفي، المقاتلين قائلاً: “فخورون بمواقفكم الشجاعة، أنتم عز اليمن، وشعبكم يفخر بكم، وما نحثكم عليه اليوم، وأنتم وكما اعتدنا منكم، هو تجسيد المعاملة الحسنة للأسرى والجرحى، وهذه الميزة الإنسانية التي تتفردون بها لا تتوفر في أي جيش من جيوش العالم، وتعد واحدة من أسباب النصر”.



وأوضح وزير الدفاع في كلمةً ألقاها خلال زيارته للمرابطين في جبهة العلم، أن الحرب على اليمن وشعبه الصامد عدوان ظالم بكل المقاييس السياسية والأخلاقية والإنسانية، وسينصرنا الله بحجم مظلوميتنا على دول تحالف العدوان، التي كانت تراهن على أن حربهم ستحقق أهدافها خلال أسابيع أو أشهر، لكنها تورّطت وها هي في عامها السابع تحصد المزيد من الهزائم والإخفاقات المريرة.



وأضاف “أوجّه من مواقع الأبطال المتقدّمة رسالة للعدوان، وأقول لهم لقد كسرنا الأنوف المتكبرة والمتغطرسة على الشعب اليمني، وإذا استمريتم في عدوانكم سنمرغ أنوفكم في التراب أكثر من أي وقت مضى”، مؤكداً المضي في تطوير الصواريخ الباليستية، والطيران المسيّر، والمنظومات البحرية الدفاعية والهجومية.



وأشار وزير الدفاع إلى أن الأيام المقبلة ستحمل الخزي والعار والهوان والهزائم الساحقة للعدوان، ومن يدور في فلكه، قائلاً: "نعد شعبنا الصامد وعد الرجال الواثقين بالله -سبحانه وتعالى- أنه لن يبق على أرض اليمن غاز أو محتل، وإذا بقت أية قدم للمحتل تدنس الأرض اليمنية سنبترها”.



وقال وزير الدفاع: “اليمنيون هم أحفاد القادة العظماء الفاتحين لدول المشرق والمغرب، ونحن -إن شاء الله- منتصرون، ونشد على أيديكم، فكونوا كما عهدناكم دوماً في يقظة وجهوزية ومعنويات عالية، لاستكمال معركة التحرر والاستقلال الشامل لليمن”.



كما أشاد اللواء العاطفي بالتعامل الحسن للجيش اليمني واللجان الشعبية مع المغرر بهم والمخدوعين.. مشيراً إلى أن العدوان عندما شنّ حربه الظالمة على الشعب اليمني لم يقرأ تاريخ اليمن أصل العرب، أحفاد سبأ ومعين وحمير، وأنصار رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم.