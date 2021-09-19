المؤتمرنت -

بدء صرف 30 الف ريالاً للعاملين في المدارس

اعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء بدء صرف بدل الانتقالات للعاملين في المدارس بواقع 30 الف ريالاً لكل معلّم ومعلّمة، اعتباراً من اليوم الاحد 19 سبتمبر الجاري.





واكد المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والتعليم حسين عامر استكمال كافة الاستعدادات الفنية والمالية اللازمة لصرف بدل الانتقالات بواقع 30 ألف ريال لكل معلم.



معتبرا صرف هذا المبلغ تقديرا لثبات العاملين في المدارس وصمودهم واستمرارهم في تأدية رسالتهم النبيلة متجاوزين الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الوطن جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر.

