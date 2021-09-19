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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

تنبيه هام للصيادين وسائقي المركبات

المؤتمرنت -
تنبيه هام للصيادين وسائقي المركبات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية أنه من المحتمل هطول أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على مناطق متفرقة من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية.
ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والمناطق المجاورة له وخليج عدن وباب المندب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية، ومرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : حجة : 11 ملم، المعافر (تعز) : 3 ملم، المحويت : 1.2 ، صرفيت ( المهرة) : 0.3.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.









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