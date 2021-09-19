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أخبار
المؤتمر نت - أكثر 10 دول تضررا جراء فيروس كورونا

الكشف عن أكثر 10 دول تضررا جراء “كورونا

المؤتمرنت -
الكشف عن أكثر 10 دول تضررا جراء “كورونا
ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.6 مليون وفاة، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية،.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 228.113.556، وإجمالي الوفيات4.685.144.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ673464 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.048.376.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ590508 حالة فاة، وإجمالي الإصابات21.230.325.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات444529، وإجمالي إصابات 33.417.390.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ270538 وإجمالي إصابات 3.552.983.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198948، وإجمالي إصابات 2.165.533.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 193891، وإجمالي إصابات 7.150.244.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 140323، وإجمالي إصابات 4.188.529.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135478 وإجمالي إصابات 7.435.493.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130284، وإجمالي3 إصابات 4.632.275.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125860، وإجمالي إصابات 4.939.251.، وكالات








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