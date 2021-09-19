المؤتمرنت -

416 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 416 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية ومحاولة تسلل في مديرية حيس، و44 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة والجاح.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين وحيس والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا، و83 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 956 صاروخا وقذيفة و284 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.