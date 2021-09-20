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المؤتمر نت - 7,6 مليون يمني بحاجة العلاج من سوء التغذية

الأمم المتحدة: 7,6 مليون يمني بحاجة العلاج من سوء التغذية

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: 7,6 مليون يمني بحاجة العلاج من سوء التغذية
قالت الأمم المتحدة إن 7 مليون و600 ألف شخص في اليمن يحتاجون إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب ممثل منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن على تويتر.

وأوضح المكتب، أن من بين 7.6 مليون يمني هناك نحو 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد.

وكان المكتب الأممي قال في وقت سابق إنه كل 10 دقائق يموت طفل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.

وأضاف أن قطاع الصحة لم يتلق سوى 11% من التمويل الذي يحتاجه للعام الحالي، في وقت الذي يحتاج فيه 20 مليون شخص للمساعدات الصحية، وفق ما وضح بيان سابق.

وأشار المكتب الى أن 51% فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، فيما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333.








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