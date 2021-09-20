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تفاصيل ظهور قمر كامل تزامنًا مع الاعتدال الخريفى

سيظهر قمر كامل يسمى قمر الحصاد في سماء ليل يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر، والذي سيكون أقرب القمر إلى الاعتدال الخريفي الذي يصادف يوم 22 سبتمبر في نصف الكرة الشمالي، ويعد الاعتدال في الخريف هو اللحظة التي تبدو فيها الشمس وكأنها تعبر خط الاستواء السماوي، ويتم التقاطها للإشارة إلى نهاية الصيف وبداية موسم الخريف.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن القمر المكتمل هو الرابع لهذا الموسم، ومن المقرر أن يرتفع في الساعة 7:55 مساءً بالتوقيت الشرقي، حيث سيبدو أيضًا كاملاً لمدة ثلاثة أيام.



يرتفع القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس كل يوم، ولكن عندما يحدث اكتمال القمر بالقرب من الاعتدال الخريفي، يرتفع القمر بعد 30 دقيقة فقط من غروب الشمس لإضفاء لونه الذهبي.



حصل هذا القمر على اسمه في القرن الثامن عشر الميلادي عندما اعتمد المزارعون على توهج الجرم السماوي للقمر لحصاد المحاصيل في وقت متأخر من الليل.



شاركت ناسا في بيان: "في الأيام التي سبقت الأضواء الكهربائية، اعتمد المزارعون في نصف الكرة الشمالي على ضوء القمر الساطع لتمديد يوم العمل إلى ما بعد غروب الشمس".



كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنوا من جمع محاصيلهم الناضجة في الوقت المناسب للسوق، وأصبح البدر الأقرب للاعتدال الخريفي "قمر الحصاد"، وكان دائمًا مشهدًا مرحبًا به.



وأصبح المصطلح مترسخًا بشكل أكبر في الثقافة الشعبية بفضل لحن بوب عام 1903 يسمى "Shine on Harvest Moon".

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