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المؤتمر نت - يمكن لكوب واحد فقط من الحليب يوميًا إطالة عمر الشخص الذي يشربه

مشروب في كل بيت يطيل العمر

المؤتمرنت -
مشروب في كل بيت يطيل العمر
يمكن لكوب واحد فقط من الحليب يوميًا إطالة عمر الشخص الذي يشربه.

توصل علماء من جامعة ريدينغ في إنجلترا إلى هذا الاستنتاج. قبل بدء الدراسة، جمع الخبراء معلومات عن الحالة الصحية لمليوني شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. أثناء دراسة البيانات، وجد أن الحليب هو الذي قلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 14%. كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول.

من بين أمور أخرى، تمكن العلماء من إثبات أن الأشخاص الذين يشربون الحليب عادة ما يكون لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى، وفقًا لصحيفة Express.

أكد أحد مؤلفي الدراسة، فيمال كاراني، أنه لا يوجد دليل على أن تناول الحليب مرتبط بخطر الإصابة بمرض السكري.








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