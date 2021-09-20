الإثنين, 20-سبتمبر-2021 الساعة: 10:21 م - آخر تحديث: 10:13 م (13: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
إفلاس‮ ‬وحقد‮ ‬دفين‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
مستقبل المؤتمر الشعبي العام في ذكرى التأسيس الـ39
د. علي محمد الزنم
المؤتمر في ذكرى تاسيسه سيظل قوياً مدافعاً عن شعبنا اليمني وثوابته الوطنية
عبدالوهاب يحيى الدرة
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبده المطحني

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبده المطحني
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبده محمد الحاج المطحني، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد / المعتصم عبده محمد الحاج المطحني واخوانه وكافة آل المطحني في مديرية وصاب العالي محافظة ذمار.

ونوه بإسهامات الفقيد الانسانية والاجتماعية وجهده الحيوي في إصلاح ذات البين.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: على غرار أفلام الرعب.. دمية تهدد إنساناً
عربي ودولي: بوتين: الهجوم المسلح في بيرم مصيبة هائلة
محافظات: إغلاق 3 محطات كهرباء مخالفة في إب
عربي ودولي: الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابل رسميا
اقتصاد: هبوط أسعار النفط بعد صعود الدولار
علوم وتقنية: تعرف على البرامج مفتوحة المصدر
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
مجتمع مدني: زوجات مشاهير خلعن الحجاب
أخبار: 7,6 مليون يمني بحاجة العلاج من سوء التغذية
أخبار: إصابة 5 مواطنين بنيران العدوان بصعدة
فنون ومنوعات: يضرب شرطيا كي يدخل السجن هربا من حماته
فنون ومنوعات: محمد رمضان بمفاجأة جديدة للجمهور
رياضة: الريال يتصدر الليجا بفوز مثير على فالنسيا
أخبار: أطعمة تساعد على الحد من النسيان والارتباك
رياضة: سان جيرمان ينتزع فوزاً صعباً على ليون
رياضة: يوفنتوس يواصل تعثراته بالتعادل أمام ميلان
أخبار: لقاء تنظيمي برئاسة الشريف لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء
رياضة: يونايتد يفوز بصعوبة على وست هام
رياضة: هالاند يقود دورتموند إلى فوز كبير
أخبار: فلكي يمني يكشف موعد تراجع درجات الحرارة
عربي ودولي: تقدم حزب "روسيا الموحدة" في الانتخابات
أخبار: 4 جرحى بعدوان سعودي على مأرب وصعدة
رياضة: إشبيلية يعادل سوسييداد بالدوري الإسباني
رياضة: تشيلسي يهز شباك توتنهام بثلاثية نظيفة
رياضة: فياريال يتعادل للمرة الرابعة على التوالي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021