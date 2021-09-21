الثلاثاء, 21-سبتمبر-2021 الساعة: 04:36 م - آخر تحديث: 04:25 م (25: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
الشيخ‮/ ‬عمر‮ ‬خالد‮ ‬بدرالدين‮
سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
أ‮.‬د‮/ ‬عبدالخالق‮ ‬هادي‮ ‬طواف‮
إفلاس‮ ‬وحقد‮ ‬دفين‮!‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ابوراس.. نحن معك
نجيب شجاع الدين
المؤتمر الشعبي العام بين المتآمرين والأدعياء!
راسل القرشي
لعمري انه لكبير
عبدالملك‮ ‬الفهيدي
عن رئيس المؤتمر الشعبي العام
محمد اللوزي
مستقبل‮ ‬المؤتمر‮ ‬والديمقراطية‮ ‬والشراكة‮ ‬والمشاركة‮ ‬السياسية‮ ‬في‮ ‬البلاد
حسين‮ ‬حازب *
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬واضح‮ ‬منذ‮ ‬التأسيس‮ ‬
‬جابر‮ ‬عبدالله‮ ‬غالب‮ ‬الوهباني‮
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮.. ‬بَلَغَ‮ ‬أَشُدَّهُ‮ ‬‭ ‬وَبَلَغَ‮ ‬أَربَعِينَ‮ ‬سَنَة‭ ‬
الفريق‮ ‬الركن‮/ ‬جلال‮ ‬علي‮ ‬الرويشان‮
المؤتمر‮.. ‬نهج‮ ‬الوسطية‮ ‬والاعتدال
عبدالسلام‮ ‬الدباء
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / مجاهد حسين الشريفي،

أمين عام المؤتمر يواسي آل الشريفي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يواسي آل الشريفي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / مجاهد حسين الشريفي، عضو اللجنة الدائمة، رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بمديرية عتمه محافظة ذمار، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.


وأشار أمين عام المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في تبنى مشاريع الخدمات بالمنطقة والاصلاح بين الناس، وحضوره التنظيمي الفاعل في مختلف الفعاليات التنظيمة والانتخابية.

و في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / علي حسين الشريفي، والى نجل الفقيد الشيخ / نبيل مجاهد حسين الشريفي واخوانه وكافة آل الشريفي في مديرية عتمه محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته في هذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أكثر العسكريين خدمة .. الموت يغيّب المشير طنطاوي
قضايا وآراء: الثورة‮ ‬الوطنية‮ ‬والقومية‮ ‬
قضايا وآراء: سبتمبر‮ ‬ألق‮ ‬لا‮ ‬ينتهي
فنون ومنوعات: على غرار أفلام الرعب.. دمية تهدد إنساناً
عربي ودولي: بوتين: الهجوم المسلح في بيرم مصيبة هائلة
أخبار: تفاصيل ظهور قمر كامل تزامنًا مع الاعتدال الخريفى
محافظات: إغلاق 3 محطات كهرباء مخالفة في إب
أخبار: مواسياً بوفاته .. ابوراس يشيد بمواقف الشيخ العراقي رئيس مؤتمر الجوف السابق
عربي ودولي: الإعلان عن إعادة افتتاح مطار كابل رسميا
اقتصاد: هبوط أسعار النفط بعد صعود الدولار
علوم وتقنية: تعرف على البرامج مفتوحة المصدر
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
مجتمع مدني: زوجات مشاهير خلعن الحجاب
أخبار: 7,6 مليون يمني بحاجة العلاج من سوء التغذية
أخبار: إصابة 5 مواطنين بنيران العدوان بصعدة
فنون ومنوعات: يضرب شرطيا كي يدخل السجن هربا من حماته
فنون ومنوعات: محمد رمضان بمفاجأة جديدة للجمهور
رياضة: الريال يتصدر الليجا بفوز مثير على فالنسيا
أخبار: أطعمة تساعد على الحد من النسيان والارتباك
رياضة: سان جيرمان ينتزع فوزاً صعباً على ليون
رياضة: يوفنتوس يواصل تعثراته بالتعادل أمام ميلان
أخبار: لقاء تنظيمي برئاسة الشريف لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء
رياضة: يونايتد يفوز بصعوبة على وست هام
رياضة: هالاند يقود دورتموند إلى فوز كبير
أخبار: فلكي يمني يكشف موعد تراجع درجات الحرارة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021