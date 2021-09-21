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المؤتمر نت -

3 حلول سحرية للحفاظ على سرعة شبكة الواي فاي

المؤتمرنت -
3 حلول سحرية للحفاظ على سرعة شبكة الواي فاي
ألاعيب «الهاكرز» أو قراصنة الإنترنت، لا حدود لها، من أجل اختراق شبكات «الواي فاي» الأمر الذي يتسبب في فقدان سرعة الإنترنت لديك وسط حيرة المستخدمين حول السر وراء ضعف شبكة «Wi Fi».

أكد مصطفى وحيد، مبرمج، أن هناك العديد من الطرق السحرية التي يمكن من خلالها التغلب على مشكلة سرعة الإنترنت، والقضاء على كافة أساليب الهاكرز.

أوضح أن الطريقة الأولى تتمثل في معرفة مخترقي شبكة «الواي فاي» لزيادة سرعة الإنترنت، من خلال الدخول إلى صفحة الإعدادات بالراوتر الخاص بك، ثم اختيار «Network» التي تظهر أسفلها قائمة يتم الضغط على «WLAN» منها، ثم اختيار «Associated Devices»، لتظهر قائمة بـ«MAC Address» الخاصة بالأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بك، لمعرفة الأشخاص المخترقين لشبكة الإنترنت الخاصة بك.

وأشار إلى أن الطريقة الثانية تتمثل في ضرورة تغيير كلمة سر الواي فاي عقب زيارة جيرانك، لأنهم يصبح بإمكانهم استخدام الإنترنت في أي وقت بعد مغادرتهم للمنزل، لذلك يجب تغيير كلمة سر الراوتر، بالضغط على كلمة «Basic»، ثم اختيار كلمة «Wlan».



بعد ذلك اذهب إلى كلمة «security»، حتى يمكنك زيادة معدل الأمان باختيار «WPA2-PSK»، ولكن يفضل اختيار «WPA-WAP2 -psk» حتى تعمل على الهواتف، ثم الذهاب بعد ذلك للمربع المتواجد أمام كلمة «WPA- pre shared Key»، وهو الباسورد الخاص بشبكة الواي فاي، لذلك يجب أن لا يقل عن 8 عناصر سواء حروف أو أرقام أو رموز، وينصح أن تحتوي عليها جميعًا لتصبح أكثر صعوبة.


ونقلت صحيفة (الوطن) المصرية عن خبير الرمجيات قوله: أن الطريقة الثالثة تتمثل في حظر المخترقين لشبكة «الواي فاي»، حتى لا يستطيع هؤلاء الأشخاص الدخول على الواي فاي لديك مرة أخرى، عن طريق الضغط على «Access Control List»، ثم اختيار «Mode»، ثم الضغط على «Block»، وفي النهاية وضع «MAC Address» الذي تريد حظره داخل المربعات المتواجدة بالأسفل، ثم الضغط على «Add».










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