المؤتمرنت -

5 شهداء وجرحى بعدوان جديد على مأرب والحديدة وصعدة

استشهد واصيب 5 مواطنين اليوم بقصف للعدو السعودي ومرتزقته في مأرب والحديدة وصعدة.



وأفاد مصدر أمني بأن رجلاً وامرأة استشهدا واصيبت أمرأة اخرى بقصف مدفعي للمرتزقة استهدف منزلاً في منطقة علفاء بمديرية رحبة.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 10 غارات على مديرية صرواح و6 غارات على مديرية العبدية وغارة على مديرية ماهلية بمأرب.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بالأسلحة المختلفة منزل مواطن بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بالحديدة، ما أدى إلى إصابة امرأة بجراح بالغة.



وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران الجيش السعودي بمنطقة الرقو بمديرية منبه بصعدة، في حين شن الطيران غارة على مديرية كتاف.