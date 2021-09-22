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المؤتمر نت - رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء بحضور القائم بأعمال الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية خالد الشريف .

أمين عام المؤتمر يشدد على أهمية مقاومة المحتلين الجدد والدفاع عن الوحدة

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يشدد على أهمية مقاومة المحتلين الجدد والدفاع عن الوحدة
رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء بحضور القائم بأعمال الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية خالد الشريف .

واستعرض الاجتماع المستجدات على الساحة الوطنية حيث جدد الأمين العام التأكيد على. مواقف المؤتمر المناهضة للعدوان الغاشم والحصار الظالم الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات .

واشاد الأمين العام بما يحققه الجيش واللجان الشعبية من انتصارات في مختلف الجبهات مشيرا إلى تزامن ذلك مع احتفالات شعبنا اليمني العظيم بثورته الخالدة ٢٦ سبتمبر و١٤ اكتوبر و٣٠ نوفمبر وأهمية مقاومة المحتلين الجدد والدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن .

واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل عن وضع فرع المؤتمر بجامعة صنعاء مؤكدا على أهمية تطوير آلية عمل الفرع بالشكل الذي يجسد مواقف المؤتمر السياسية والوطنية .

وناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .

حضر الاجتماع رئيس الدائرة التنظيمية على العنسي ورئيس دائرة الرقابة التنظيمية الدكتور بشير العماد ورئيس دائرة العلاقات العامة خالد الفقيه وعميد معهد الميثاق الدكتور أحمد عقبات ومدير مكتب الأمين العام عادل ربيد








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