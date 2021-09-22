المؤتمرنت -

عالميا: 4 ملايين و720 ألف حالة وفاة بكورونا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و720 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في اكتوبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.



ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 230 مليوناً و178 ألفاً و134 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4720255 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 206887447 حالة.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 696158 حالة وفاة من أصل 43181248 إصابة تليها الهند مع تسجيل 445799 وفاة من أصل 33529986 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 591440 حالة وفاة من 21247669 إصابة.

