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المؤتمر نت - الوهباني يعزي بوفاة اللواء محمد هاشم عبادي

جابر الوهباني يعزي بوفاة اللواء محمد هاشم عبادي

المؤتمرنت -
جابر الوهباني يعزي بوفاة اللواء محمد هاشم عبادي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى اللواء / محمد بن محمد هاشم عبادي احد مشائخ مديرية ماوية ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحافظة تعز ، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشاد الوهباني بأدوار الفقيد واسهاماته، حيث كان من الرجال المشهود لهم بالحضور في كل المواقف التي تخدم المصلحة الوطنية .

وفي برقية العزاء ، التي بعثها إلى أخوان الفقيد الشيخ عبد السلام والدكتور علي وكافة اولاد الفقيد الشيخ منصور وجمال وعدنان وعلي وكافة آل عبادي وأهله ومحبيه في مديرية ماوية خاصة ومحافظة تعز عامة ، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..

سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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