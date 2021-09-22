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المؤتمر نت - تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام جانبًا مهمًا لتحسين صحتك العامة وإطالة متوسط العمر المتوقع. ومع ذلك، يمكن أن يساعد هذا المشروب الشائع غير المتوقع أيضًا على تحسين صحتك وإطالة عمرك

مشروب شهير يحميك من السرطان وأمراض القلب

المؤتمرنت -
مشروب شهير يحميك من السرطان وأمراض القلب
تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام جانبًا مهمًا لتحسين صحتك العامة وإطالة متوسط العمر المتوقع. ومع ذلك، يمكن أن يساعد هذا المشروب الشائع غير المتوقع أيضًا على تحسين صحتك وإطالة عمرك.

ويقول موقع Healthline: "يعتقد الكثير من الناس أن متوسط ​​العمر المتوقع يتحدد إلى حد كبير من خلال علم الوراثة". ومع ذلك، تلعب الجينات دورًا أصغر بكثير مما كان يُعتقد في الأصل. اتضح أن العوامل البيئية مثل النظام الغذائي ونمط الحياة هي المفتاح. تم ربط القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان وأمراض الدماغ مثل مرض الزهايمر وباركنسون".

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد شاربو القهوة والشاي من انخفاض بنسبة 20-30٪ في خطر الموت المبكر.

يمكن أيضًا زيادة العمر الافتراضي من خلال ممارسة الرياضة بانتظام. وفقًا لخدمة الصحة الوطنية، هذا هو "العلاج المعجزة" الذي كنا ننتظره جميعًا. يمكن للتغييرات الصغيرة في النظام الغذائي أو نمط الحياة أن تساعد في زيادة متوسط ​​العمر المتوقع وتجنب الموت المبكر. واتضح أن شرب القهوة من أسهل الطرق لإطالة العمر.

وفقًا لخبيرة التغذية ألينا بيترا، تعد القهوة من أفضل المشروبات لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. على وجه الخصوص، من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وحتى أنواع معينة من السرطان.

وأظهرت الدراسات أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنحو 20 في المئة، حسب موقع "ميديك فوروم".

لكن لدى بعض الأشخاص رد فعل سلبي تجاه كميات عالية من الكافيين ويجب عليهم تجنب إضافة القهوة إلى نظامهم الغذائي إذا كانوا يعانون بالفعل من قلق معين أو اضطراب في المعدة.








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