المؤتمرنت -

صنعاء تزف خبر سار للمواطنين بشأن مادة الغاز

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، عن وصول السفينة راجينا التي تحمل ثمانية آلاف و٨٦٨ طن متري من مادة الغاز المستورد، ودخولها إلى غاطس ميناء الحديدة.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الشركة علي معصار أن دخول هذه السفينة إلى غاطس ميناء الحديدة يأتي بعد احتجازها لما يقارب المائة يوم من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.



وأشار إلى أن هناك سفينة أخرى تحمل ثمانية آلاف و٤٣٧ طن متري من مادة الغاز المنزلي، ما تزال محتجزة من قبل تحالف العدوان عرض البحر منذ ١٢ يوليو الماضي، وفقاً لوكالة سبأ.



ولفت الناطق الرسمي باسم الشركة، إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية والغاز واحتجازها لفترات طويلة لمضاعفة معاناة الشعب اليمني.