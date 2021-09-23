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المؤتمر نت - يُنبئ شكل ولون عين كل شخص بما يمكن أن يتعرض له من مشكلات صحية مستقبلية،

علامة في العين تشير إلى مدى صحة القلب لدى الشباب

المؤتمرنت -
علامة في العين تشير إلى مدى صحة القلب لدى الشباب
يمكن لغير المختص الاطمئنان على صحة قلبه من خلال علامة تظهر على العينين والتي تنبهه في حال وجود مشكلة قد تؤثر على صحته العامة حال تفاقمها.

ويقول موقع "Medical News Today" إن صحة العين ترتبط بشكل ما بصحة القلب، ذلك لأن المشاكل الصحية التي تعتري القلب تنعكس على العين في شكل عدة أعراض مزعجة قد تتطور إلى العمى.

وعرض الموقع طريقة يمكن من خلالها اكتشاف مدى صحة القلب من خلال الملاحظة الدقيقة لشكل العين، فعند ظهور حلقة زرقاء تميل إلى الأبيض أو الرمادي بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية، ينبغي الانتباه لأن تلك الحلقة تعتبر علامة تحذيرية على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وهو الأمر الذي يؤثر على كفاءة وصحة القلب بشكل مباشر.

وعادة ما تظهر هذه الحلقة الزرقاء عند كبار السن، لأن الشيخوخة هي السبب الرئيسي لظهورها ولكن يمكن أن تصيب كذلك أشخاصا من جميع الأعمار، كما أنها قد تظهر عند الولادة.

وتعتبر تلك الحلقات الزرقاء غير خطيرة على صحة العين، لكنها تشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى من تقل أعمارهم 45 عاما.

الأسباب
وتصيب مشلكة الحلقة الزرقاء حول القرنية تقريبا جميع من تجاوزت أعمارهم 80 عامًا، ونحو 60 في المئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وتحدث بسبب ترسبات الدهون، في الجزء الخارجي من القرنية، تلك الدهون التي تتراكم في الدم بسبب الأطعمة الدهنية والتي ينتجها الكبد أيضًا.

ويعتبر الكوليسترول هو أحد أنواع الدهون التي تظهر في الدم، ومع ذلك، فإن ظهرو الحلقات الزرقاء حول القرنية لا يعني بالضرورة أن الشخص خاصة وإن كان في مرحلة عمرية متقدمة يعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ذلك لأن تتسع الأوعية الدموية في العين تتسع مع تقدم العمر سامحة للأوعية الدموية بتراكم المزيد من الكوليسترول والدهون الأخرى في العين.

أما في حال ظهور مشكلة الحلقات الزرقاء لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما، فينصح بإجراء اختبار للتحقق من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يذكر أن تلك الحالة أكثر شيوعا لدى الرجال.

الأعراض
ويمكن التحقق من الإصابة بمشكلة الحلقات الزرقاء بملاحظة الأعراض التالية:
وجود دائرة أو قوس أبيض أو رمادي أو أزرق حول قرنية العين.
عادة ما يكون للدائرة أو القوس حد خارجي حاد ولكن الحد الداخلي يكون متدرجا.
يمكن أن تنمو خطوط لتشكل دائرة كاملة أمام القزحية.

من غير المحتمل أن يعاني الأشخاص المصابون بأي أعراض أخرى، حيث لا تتأثر قوة الرؤية بسبب تلك المشكلة.

علاج الحلقات الزرقاء
لا يوجد علاج فوري لمشكلة الحلقات الزرقاء بمجرد ظهورها، ويختار بعض الأشخاص تقنية تُعرف باسم وشم القرنية لتغطية الحلقة، لكن الأطباء لا ينصحون بذلك.

أما إذا كانت الحلقات الزرقاء علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن الأطباء ينصحون باتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة وغني بالفواكه والخضروات والألياف. يمكن أن تساعد أيضًا زيادة التمارين الرياضية والإقلاع عن التدخين على حل تلك المشكلة.








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