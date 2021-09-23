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المؤتمر نت - عالميا:4 ملايين و750 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا:4 ملايين و750 ألف حالة وفاة بكورونا

المؤتمرنت -
عالميا:4 ملايين و750 ألف حالة وفاة بكورونا
حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و749 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في دِيسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 230 مليوناً و749 ألفاً و427 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4730090 حالة في حين بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 207422450 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 698899 حالة وفاة من أصل 43343012 إصابة تليها الهند مع تسجيل 446080 وفاة من أصل 33562034 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 592316 حالة وفاة من 21283567 إصابة.








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