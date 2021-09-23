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المؤتمر نت - عاد وزير الإشغال العامة والطرق غالب مطلق إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية استمرت عاماً ونصف العام

نائب رئيس المؤتمر والأمين العام في مقدمة مستقبلي وزير الأشغال

المؤتمرنت -
نائب رئيس المؤتمر والأمين العام في مقدمة مستقبلي وزير الأشغال
عاد وزير الإشغال العامة والطرق غالب مطلق إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية استمرت عاماً ونصف العام.

وكان في استقباله بمطار صنعاء الدولي نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، وعضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ورئيس مكون الحراك الجنوبي الموقع على اتفاق السلم والشراكة اللواء خالد باراس، وأمين العاصمة حمود عباد، ووزير الدولة احمد القنع ومحافظ حضرموت لقمان باراس، وعدد من مسؤولي وزارة الإشغال العامة والطرق.

وعبر وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق عن شكره وامتنانه لكل من حضر لاستقباله في مطار صنعاء، مؤكدا أن النصر قادم على قوى العدوان وعملائها ومرتزقتها، وباعثاً تحاياه للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من القبائل في جبهات الدفاع عن الوطن.








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