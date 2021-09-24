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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير مكتب رئيس فرع المؤتمر بالحديدة المهندس أحمد مرشد أحمد العديني عضو اللجنة الدائمة المحلية رئيس فرع المؤتمر السابق بالدائرة (163)

الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري أحمد مرشد العديني

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة القيادي المؤتمري أحمد مرشد العديني
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير مكتب رئيس فرع المؤتمر بالحديدة المهندس أحمد مرشد أحمد العديني عضو اللجنة الدائمة المحلية رئيس فرع المؤتمر السابق بالدائرة (163) مديرية الحالي، الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز الـ80 عاماً قضى معظمه في خدمة الوطن والمؤتمر.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ودوره في الدفاع عن الوطن، واسهاماته في إصلاح ذات البين، وتفانيه وإخلاصه كواحد من قيادات المؤتمر الفاعلة والنشطة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية في محافظة الحديدة ومديرية الحالي، معتبراً رحيله خسارة كبيرة للمؤتمر بشكل خاص وللوطن بشكل عام.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لنجل الفقيد عصام احمد مرشد العديني واخوانه وباقي أفراد الاسرة وجميع قيادات المؤتمر بمحافظة الحديدة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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