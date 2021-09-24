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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية، والهضاب الداخلية، والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الارصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات

المؤتمرنت -
الارصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية، والهضاب الداخلية، والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الطقس سيكون صحوا إلى غائم جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر يتحول نهارا ما بين الغائم جزئيا والغائم والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية من محافظة صعدة شمالاً إلى لحج جنوباً وتمتد الأمطار شرقا باتجاه الهضاب الداخلية لمحافظات (أبين، شبوة ،حضرموت والمهرة) في فترتى الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحوا إلى غائم جزئياً حار ورطب نهاراً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء متفرقة من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن تصل أقصى سرعة لها إلى 18 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما يكون الطقس في المناطق الصحراوية، صحوا إلى غائم جزئياً حاراً نهاراً مع احتمال تشكل خلايا من السحب الركامية على أجزاء من صحاري المهرة وحضرموت وشبوة, والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تصل اقصى سرعة لها 17 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً ومع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح نشطة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

كما نبه السائقين في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتكوّن الشابورة المائية أو الضباب.

وحذر المركز، مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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