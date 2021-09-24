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المؤتمر نت - يتسم فصل الخريف بتقلبات الطقس، والانتقال من درجات الحرارة المرتفعة إلى أيام أكثر برودة وأقصر، وهو ما يجبرنا على تكييف طعامنا مع الظروف المناخية الجديدة والطعام المتوفر في السوق

أبرزها البيض.. أطعمة احرصوا على تناولها في فصل الخريف

المؤتمرنت -
أبرزها البيض.. أطعمة احرصوا على تناولها في فصل الخريف
يعتبر الفيتامين "د" أحد العناصر الغذائية الأساسية لنظامك الغذائي. ومع التقدم في العمر، يعد "فيتامين د" ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات. لكن ما هي الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين "د"؟

تنتج أجسامنا عادة فيتامين "د" من ضوء الشمس؛ في الشتاء، لا يوجد ما يكفي من ضوء الشمس لهذا الغرض. إذا كان عمرك يزيد على 65 عامًا، فأنت في خطر متزايد للإصابة بنقص فيتامين "د" هذا الشتاء. في ​​حين أن نقص هذا الفيتامين قد يكون مرتبطًا بشكل شائع بالكساح عند الأطفال، هل تعلم أن البالغين يمكن أن يصابوا أيضًا بعيوب في العظام بسبب نقص فيتامين "د"؟

يمكن أن يصاب البالغون بحالة مؤلمة في العظام تسمى لين العظام بسبب نقص فيتامين "د".

يعدد موقع "سبوتنيك الأطعمة الغنية بفيتامين "د":

الأسماك الدهنية
تعتبر الأسماك مثل السلمون والماكريل والرنجة والسردين مصادر رائعة ولذيذة لفيتامين "د". تحتوي علبة السردين على نحو 20 في المئة من الكمية الغذائية الموصى بها لفيتامين "د".

البيض
لا يعتبر صفار البيض لون ضوء الشمس فحسب، بل يحتوي أيضًا على مستويات عالية من فيتامين "د".

الفطر
هل تعلم أن الفطر هو الشكل النباتي الطبيعي الوحيد من فيتامين "د"؟ مثل البشر، يصنع الفطر فيتامين "د" من ضوء الشمس.

الأطعمة المدعمة
إحدى الطرق السهلة حقًا لتجديد مخزون فيتامين "د" الخاص بك هي اختيار الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين. تحقق من علبة الحبوب المفضلة لديك ومعرفة ما إذا كانت مدعمة بفيتامين "د" إضافي.

يمكن أن تكون المكملات أيضًا طريقة ملائمة للحصول على متطلباتك اليومية من فيتامين "د".








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