المؤتمرنت -

هددها بنشر صورها.. إنقاذ يمنية من محاولة ابتزاز بصنعاء

دعت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ فورا في حال تعرّض أي مواطن لمحاولة ابتزاز، خصوصاً النساء، من قبل مجرمين تمكّنوا من اختراق هواتفهم.



وأشارت الداخلية، في بيان، إلى العواقب التي يقع فيها البعض إثر التجاوب مع الرسائل الالكترونية المشبوهة والمجهولة، وتمكن بعض المجرمين بسببها من اختراق هواتفهم.



ولفتت إلى أن مركز شرطة 26 سبتمبر في مديرية شعوب بأمانة العاصمة ضبط، اليوم، مشتبها به تمكّن من اختراق هاتف إحدى النساء، ونسخ صورها الشخصية، وقام بابتزازها بطلب المال مالم سينشر صورها.



وأوضحت أن عملية الضبط جاءت بعد تلقي مركز الشرطة البلاغ من المرأة، وإجراء التحريات والمتابعة اللازمة للقضية، وفقا للقانون.