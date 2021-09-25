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المؤتمر نت - رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة اعياد الثورة اليمنية التاسع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر

الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية (برقية)

المؤتمرنت -
الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية (برقية)
رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة اعياد الثورة اليمنية التاسع والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والثامن والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر و30 نوفمبر عيد الاستقلال جاء فيها :

الاخ الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية وبعد
بمناسبة حلول اعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر يسرني ان ارفع اليكم باسمي شخصيا ونيابة عن كافة اعضاء الامانة العامة و قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام خالص التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه الاعياد الوطنية الغالية على كل اليمنيين كونها احتفاء بالايام المجيدة التي استطاع فيها اليمنيون صنع فجر جديد انهى النظام الامامي المتخلف وطرد المحتل البريطاني البغيض واسس لليمن الجمهوري الجديد الذي حلم به وقدم من اجله الثوار والأحرار التضحيات الكبيرة حتى حققوا للشعب احلامه وأماله في اقامة نظام جمهوري اخرج اليمن من عزلة التخلف ونير الاحتلال الى عهد جديد ينعم فيه شعبنا بالحرية والمساواة .
ان المؤتمر الشعبي العام وهي يحتفي مع كافة ابناء شعبنا اليمني باعياد ثورته المجيدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر ليعبر عن افتخاره بأنه كان التنظيم الذي حمل على عاتقه مسؤولية تحقيق اهم وابرز انجازات الثورة اليمنية سواء في جانب الانجازات التنموية او في تحقيق الهدف الاسمى لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر وهو اعادة تحقيق الوحدة اليمنية وإنهاء نظام التشطير البغيض، كما انه اليوم يفخر بتجسيد مواقفه الوطنية في الوقوف في مقدمة القوى المدافعة عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات الى جانب بقية القوى الوطنية وفي مقدمتها انصار الله .
الاخ رئيس المؤتمر
اننا في الامانة العامة اليوم اكثر ثقة من أي وقت مضى ان المؤتمر بقيادتكم ومثلما تجاوز اخطر التحديات والازمات لقادر على ان يواصل مسيرته التنظيمية والوطنية بحكمتك وبالتفاف كل قيادات وأعضاء المؤتمر خلفكم ، وسيكون عند مستوى تطلعات اعضائه وكوادره وانصاره ومنحازا الى صفوف شعبه في الدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي والعمل مع كل القوى الوطنية الشريفة وفي المقدمة انصار الله على مواصلة مقاومة العدوان والحصار والدفاع عن وحدة وسيادة واستقلال اليمن.
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى
عاشت الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر ونوفمبر
وحفظ الله اليمن
اخوكم / غازي احمد علي محسن
الامين العام للمؤتمر الشعبي العام








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