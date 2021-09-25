المؤتمرنت -

نتائج اختبارات الثانوية العامة 2020- 2021م

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م بنسبة نجاح 79.19 بالمئة.



وهنأ نائب وزير التربية والتعليم قاسم الحمران في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بصنعاء ابنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة بنجاحهم في اختبارات الثانوية العامة.



وأوضح نائب وزير التربية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ ١٩١ الفا و ٨٧٩ طالبا وطالبة حضر الاختبار ١٧٩ ألفا و ٢٩٨ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٢ ألفا و ٥٨١ طالبا وطالبة ونجح ١٤١ ألفا و ٩٨٢ طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار ٣٧ ألفا و ٣١٦ طالب وطالبة .



وثمن ثبات وصمود التربويين في الميدان الذين بفضلهم تم إنجاح العام الدراسي رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان ، معربا عن شكره وتقديره للجان العاملة في الاختبارات وكل من اسهم في إنجاح اختبارات الثانوية العامة بأمانة العاصمة و المحافظات من السلطات المحلية واللجان الأمنية والمؤسسات الإعلامية.



وأكد نائب الوزير الحمران إمكانية حصول أبنائنا الطلاب على نتائجهم ابتداء من بعد غد الاثنين عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة sms عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.



عقب ذلك استعرض الحمران اسماء الحاصلين على المراتب الثلاثة الأولى في أقسام الثانوية العامة " علمي ، أدبي ، أنجليزي " .



وأوضح أن الاختبار التكميلية للطلاب الراسبين في ثلاث مواد بالقسم العلمي ومادتين فقط للقسم الأدبي ستبدأ السبت الموافق ٢٣ الشهر القادم .



