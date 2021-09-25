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(أسماء الأوائل).. إعلان نتائج الثانوية العامة
أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م بنسبة نجاح 79.19 بالمئة، ( المؤتمرنت) ينشر فيما يلي اسماء الأوائل:
أسماء أوائل المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020-2021م
(القسم العلمي)
1- نورالدين محمد احمد الاغبري .. الأول
2- خلود نبيل محمد احمد سلطان ... الأول مكرر
3- نجم الدين ناجي علي احمد السعيدي .. الاول مكرر
4- بشري فكري محمد احمد الحميدي .. الثاني
5- رغد عدنان عبده حسين الأدهل ... الثالث
6- محمد ناجي محمد قايد التويتي .. الرابع
7- عبد المؤمن علمی عمر سيف العبسي .. الرابع مكرر
8- سالي ابراهيم محمد محرم.. الرابع مكرر
9- علياء عبدالله قاسم محمد القادري.. الرابع مكرر
10- لؤي محمد شايف سيف .. الخامس
11- مریم رشید نعمان ابراهيم المحيا .. الخامس مكرر
12- رابعة صادق عبدالله على شمسان .. الخامس مكرر
13- وجدان عبدالله محمد حمود قنه.. الخامس مكرر
14- عمرو مصطفى رشاد احمد الحریمی .. الخامس مكرر
15- ايمن عبد الجليل عبدالرحمن الصبري.. السادس
16- ضیاء الرحمن عبده على زعيط .. السادس مكرر
17- منال وحید عبده نعمان اسماعيل.. السادس مكرر
18- احمد وديع عبدالعزيز العمري.. السادس مكرر
19- اسامه محمد حسين الرصاص.. السابع
20- ازهار جميل علي احمد الشنج .. السابع مكرر
21- ماجد محمد حسين الجابري .. الثامن
22- يحيى احمد يحيى محمد الابيض .. الثامن مكرر
23- هشام سليمان شاهر سلام .. الثامن مكرر
24- ريم دحان احمد مرشد الشبيبي.. الثامن مكرر
25- عمر وشاح محمد عبده سعيد الأغبري.. الثامن مكرر
26- مالك عبدالله منصور العقاب .. التاسع
27 - محمد عبدالحميد عبدالواحد محمد الشجاع... التاسع مكرر
28 - محمد عبدالحميد محمد احمد الفيشائی .. التاسع مكرر
29 - هبة امين محمد الكامل ... التاسع مكرر
30- سماح احمد يحيى محمد الحمدي ... التاسع مكرر
31- شيماء يحيى يحيى علي عاشور.. التاسع مكرر
32 - مجيب نجيب محمد العواضي .. التاسع مكرر
33- اسماء حافظ قاسم عبدالله الخليدي .. العاشر
( القسم الأدبي)
1- منار شايف محمد حمود اليمني ... الاول
2- أية يحيى على حسين ابو طالب... الاول مكرر
3- اكرام محمد سعد صالح اسعد ... الثاني
4- هاجر فوزي عبدالرحمن قاسم النجار.. الثالث
(القسم العلمي الإنجليزي)
1- هدى كمال عمر محمد هتاري .. الاول
2- نور عبدالله احمد الفران... الثاني
3- يوسف عبدالناصر سعيد محمد البطاطي... الثالث
4- انهار عدنان محمد الصوفي.. الثالث مكرر