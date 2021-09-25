المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد صالح الأعور

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى فتحي محمد صالح الأعور وإخوانه وكافة آل الأعور في بني الضبيبي مديرية الجبين محافظة ريمة، في وفاة والدهم الشيخ محمد صالح يحيى الأعور عضو اللجنة الدائمة الريئسية المسؤل السياسي بفرع المؤتمر بالمحافظة، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.



وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والتنظيمية وبما بذله من جهد في الإصلاح بين الناس.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون