المؤتمرنت -

فلكي يتوقع ارتفاع درجات الحرارة شرق اليمن

كشف الفلكي عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الأيام القادمة حتى الثلاثاء المقبل.



وتوقع الفلكي الشوافي شبه استقرار في درجات الحرارة غرب اليمن، وارتفاع بسيط شرق اليمن، خصوصاً السواحل من الغيضة الى المكلا.



وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى استمرار هطول الامطار المتفرقة متفاوتة الشدة على اجزاء من المرتفعات الجبليبة والسواحل بشكل عام، وتحسن بسيط مع يوم الثلاثاء القادم.



وذكر الفلكي اليمني أن الأجواء في الهضاب الداخلية ستكون شبه جفاف لتأثرها برياح شمالية شرقية جافة، مع هطول أمطار خفيفه.